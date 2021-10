Senza il rinnovo di Belotti in Inghilterra cominciano a sfregarsi le mani, ma a Torino ancora ci sperano

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, alcune società inglesi si sarebbero mosse per Andrea Belotti, attaccante del Torino finito da tempo anche nel mirino della Fiorentina. Il suo contratto con il Torino scade la prossima estate e sia Arsenal che Tottanham sarebbero interessate a un suo possibile ingaggio a parametro zero.

In casa granata però la speranza è quella di poter arrivare a convincere l’attaccante della Nazionale a firmare il rinnovo, soprattutto attraverso la mediazione di Juric. E se la Fiorentina vuole davvero provarci per lui, gennaio potrebbe essere un’occasione ghiotta in caso di mancato rinnovo.