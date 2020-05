Senza tifosi per il rush finale: Iachini prova a far abituare i suoi alle porte chiuse

Ieri al Centro Sportivo la Fiorentina ha svolto un allenamento quasi a ranghi compatti con tutte le precauzioni dettate dal nuovo protocollo. Il tecnico Beppe Iachini ha potuto così far lavorare la squadra sui concetti tecnico-tattici che gli appartengono dopo questo lungo periodo di stop. Il Corriere dello Sport – Stadio evidenzia come la Fiorentina riprenderà la sua stagione esattamente al “Franchi” contro il Brescia. Per archiviare una volta del tutte il discorso salvezza nelle successive gare casalinghe sarebbe stato importate avere il tifo sugli spalti. Questo è un dettaglio da non sottovalutare. L’ allenatore e il suo staff lavoreranno già a partire dalla prossima settimana, quando le sedute saranno sempre più intense per far calare i giocatori in un clima così surreale.