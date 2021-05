Lo Monaco: “Senza una società forte diventa tutto inutile. Commisso attacca i giornalisti, ma da uomo di spettacolo deve saper accettare le critiche”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a TMW Radio della Fiorentina: “Serve una società forte, senza quella diventa tutto vano. La Fiorentina deve darsi un assetto forte e perseguire obiettivi. Ho letto di polemiche di Commisso contro una parte della stampa ma queste cose non fanno bene a nessuno. Se non fa bene, da uomo di spettacolo, deve accettare le critiche”.

E poi ha aggiunto: “Ipotesi allenatore giovane? Quando prendi un giovane, devi avere la forza aziendale di poterlo supportare. Oggi c’è un ricambio generazionale: ai soliti nomi si sono aggiunti nuovi tecnici che saranno il futuro del nostro calcio. Se uno è bravo in B è bravo pure in A, cambiano solo le tensioni e ciò che ti porta piazza e sistema. Prendere tecnici in rampa di lancio è meglio di puntare sui soliti noti, con cui rischi di spendere soldi per poi cambiarli comunque perché le cose non vanno”.