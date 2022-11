Serafini a FN: “Alla Fiorentina serviva soltanto del tempo per sbloccarsi definitivamente. I viola adesso sono in fiducia e contro il Milan avranno la testa libera”

La Fiorentina giocherà quest’oggi sul campo del Milan l’ultima partita dell’anno. Una gara di certo non semplice, con i rossoneri che arrivano da una serie di risultati altalenanti pur restando al secondo posto in classifica. Per analizzare il momento delle due squadre che oggi si affronteranno Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva il giornalista e scrittore di fede rossonera Luca Serafini.

Signor Serafini, dopo una partenza a rilento la Fiorentina è apparsa in ripresa nelle ultime partite. Secondo lei il tecnico Italiano può aver trovato la quadra che può essere utile anche contro una grande squadra come il Milan?

“Glielo auguro, la Fiorentina ha un’ossatura valida anche se ha avuto problemi in prima linea, dato che fino a poco tempo fa non segnava nessuno. La partita contro la Salernitana ha forse confermato che la squadra si è sbloccata, però gli alti e bassi di questa prima parte della stagione non me li aspettavo perché pensavo che la prosecuzione del suo lavoro fosse un po’ più lineare. L’assemblaggio di una squadra però non è mai semplice. La Fiorentina poi è impegnata anche in Conference League, quindi può darsi tutto sommato che ci sia voluto un po’ più di tempo per riavviare certi meccanismi”.

La Fiorentina vuole proseguire la sua scia di risultati utili, mentre il Milan vorrà sicuramente riscattarsi dopo la partita contro la Cremonese. Che gara si aspetta dalle due squadre?

“Per questa partita mi aspetto un Milan arrabbiato per come ha buttato via la partita di Cremona, giocandola male senza riuscire a vincerla. La Fiorentina è sicuramente più in fiducia ed è libera di testa, è l’ultima partita prima della sosta e non ha granché da perdere, quindi secondo me sarà una gran bella bella partita”.