Serata di sport per Gollini: a Bologna per seguire l’Italbasket di Pozzecco FOTO

A poche ore dalla prima di campionato contro la Cremonese, ieri sera i giocatori della Fiorentina hanno usufruito di una serata libera per ricaricare le forze in vista d domenica. Non ha perso tempo Pierluigi Gollini che, da grande amante della pallacanestro, ieri sera è andato a Bologna ad assistere dal vivo all’amichevole tra l’Italia di Pozzecco e la Francia, sfida organizzata in preparazione degli Europei in programma a Settembre.