Serbia, come gira l’attacco per la sfida contro la Svizzera? Jovic in secondo piano, Vlahovic chiaro: “Se devo stare in panchina per il bene della squadra, lo farò”

La Serbia si avvicina alla sfida cruciale del proprio Mondiale, contro la Svizzera. La Nazionale di Nikola Milenkovic e Luka Jovic è chiamata a vincere per forza, altrimenti il loro percorso in Qatar terminerebbe ai gironi. Per la gara contro gli elvetici, il ct Stojkovic è chiamato a fare i conti con qualche rompicapo in attacco.

Il numero 7 della Fiorentina non è certo il favorito per partire titolare: per lui, ad oggi, neanche un minuto in questo Mondiale e sarà molto difficile vederlo in campo fin da subito. I due candidati al posto da titolare sono Aleksandar Mitrovic, in netto vantaggio, e l’ex viola Dusan Vlahovic, alle prese con gravi problemi di pubalgia.

A tal proposito, il numero 9 della Juventus è intervenuto in conferenza stampa: “Sono pronto a scendere in campo, anche con una gamba sola. Se devo rimanere in panchina per il bene della squadra, ci resto senza alcun problema. Con il mister non ho alcun conflitto, sono sempre pronto”.