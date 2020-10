Serena: “Centrocampo viola tra i più interessanti della Serie A. Vlahovic e Kouame…”

L’ex calciatore Michele Serena è intervenuto su spezia1906 parlando di Fiorentina: “La Fiorentina ha sicuramente un’organizzazione importante. Per me il centrocampo viola è uno dei più interessanti di tutta la Serie A, mi piace molto, è al livello delle grandi. Ha preso Callejon, un vecchietto che con Ribery può dare una mano a uno spogliatoio giovane. Vlahovic e Kouame su tutti ma non solo, anche dietro ci sono veramente prospetti interessanti. I viola non sono partiti benissimo, vedo una gara aperta a qualsiasi risultato.

3 1 vote Article Rating