Serena: “Fiorentina meno brillante, ma si riprenderà. Ci vorrà tempo, come con Jovic. Gollini-Terracciano…”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Toscana per parlare della squadra viola e della partita contro l’Atalanta: “Bene per i rientri di Milenkovic e Igor in coppia, sono due giocatori importanti. Adesso è difficile per tuti quanti: dopo le Nazionali, è più probabile riscontrare acciacchi. La squadra è un po’ meno brillante, ma deve soltanto riprendersi e mantenere livelli alti. Ci vorrà del tempo, ad aiutarti è la vittoria. La partita di domenica può far continuare questa striscia”.

Sull’attacco viola: “Per ora, non è stata data continuità, né a Jovic, né a Cabral. Jovic va aspettato, non va sottovalutato il suo impiego negli ultimi anni. Se la Fiorentina lo ha preso, significa che ci crede. L’essere giù fisicamente si ricollega alla mancanza di continuità; speriamo che riesca a recuperarla in breve tempo”.