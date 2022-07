Serena: “La Champions è un’altra cosa, ma anche la Conference è Europa. La Fiorentina non deve fermarsi a questa prima qualificazione”

Michele Serena , ex viola dal 1995 al ’98, ha parlato a Radio Sportiva della Conference League raggiunta dalla Fiorentina , una competizione spesso bistrattata nell’opinione comune. Sentite cosa ha detto:

“La Conference League è Europa. Poi è ovvio che la Champions sia un’altra cosa, ma è sempre affascinante uscire fuori dai confini per affrontare formazioni anche sconosciute. E’ anche un modo per dare esperienza ai calciatori e anche ai club. Per questo vanno fatti tanti complimenti alla Fiorentina. E mi auguro che sia solo il primo passo di tante partecipazioni alle coppe europee”.