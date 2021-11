Serena: “La Fiorentina esce rinforzata dalla trasferta di Torino, vi dico perché. L’Europa è possibile, mi ha stupito Saponara”

L’ex giocatore della Fiorentina, Michele Serena, ha parlato dei temi del momento in casa gigliata a Radio Toscana: “La Viola esce rinforzata dalla trasferta di Torino: se l’è giocata alla pari e non ha ottenuto un punto solo per merito di una giocata di un singolo. In quel movimento lì Cuadrado è il più bravo assoluto al mondo e non si può neanche giocare d’anticipo. Biraghi c’era e infatti ha anche toccato la palla: a volte è inutile cercare l’errore, bisogna ammirare la giocata del colombiano”.

Continua così Serena: “Non ci aspettavamo questa Fiorentina, ma adesso che si è visto che la base è buona la società può intervenire a gennaio per rinforzare la rosa nei reparti più carenti. Se manterrà questa continuità, potrà giocarsi fino alla fine un posto in Europa. Chi mi ha stupito? Dico Saponara, perché proprio non me l’aspettavo. Conosciamo tutti le sue qualità, ma fino ad ora non era riuscito ad esprimersi. Con Italiano aveva fatto bene già allo Spezia e ora sta replicando alla Fiorentina”.

Chiosa finale su Vincenzo Italiano: “Lo seguo da molto tempo, è intelligente e deve adattarsi ai giocatori che ha. Tolto Gonzalez, non ha degli esterni in grado di saltare l’uomo: Sottil deve ancora trovare la maturità giusta”.