Serena: “La Fiorentina ha bisogno di continuità e autostima. D’ora in poi ogni partita sarà fondamentale”

L’ex terzino di Sampdoria e Fiorentina Michele Serena, durante un collegamento a Radio Bruno, ha commentato la sfida di domani tra i blucerchiati e i viola di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Ogni settimana adesso si comincerà a dare una spulciata alla classifica, d’ora in poi ogni risultato sarà fondamentale perche poi ci sarà poco tempo per poter recuperare. Sarà una partita delicata, soprattutto per i viola perché la Samp ha molti punti di vantaggio, 12 punti in piu del Cagliari, che è la terzultima in classifica. Questione di continuità? La Samp era partita male e poi con 4 vittorie di fila è riuscita a cambiare tutto. Soprattutto l’ambiente. se tutto va bene crescono autostima e coraggio. La Fiorentina purtroppo non è mai riuscita a fare qualche vittoria di fila per acquistare un po’ di autostima e consapevolezza dei propri mezzi. La partenza è importante, guardate il Verona: ha iniziato molto bene e poi è andato a vele spiegate. La Fiorentina è un’ottima squadra ma serve stare attenti, guardate il Torino. Anche i granata sono una buonissima squadra ma guardate dove sono in classifica. A Prandelli serve tempo, anche se vedo una Fiorentina già diversa rispetto ad un mese e mezzo fa. Ora se la gioca con tutti. Gare a porte chiuse? A Firenze, conoscendo il pubblico viola, pesano più che da altre parti. Anche se sono dell’idea che la Fiorentina da qualche anno anche in casa non è che stia facendo molto bene. Biraghi? Io l’ho sempre detto e continuerò a sostenerlo. Per me è un buonissimo giocatore, in Italia abbiamo sempre fatto fatica a trovare esterni mancini. E’ un ottimo terzino, forse non soddisfa i palati dei fiorentini ma per me è una valida pedina. in più credo che possieda un bel piede. Ranieri? Il mister è un grande, in quei due anni a Firenze ha lasciato un segno indelebile, se dopo 24 anni sei ancora sulla cresta dell’onda vuol dire che il calcio è il suo habitat naturale. Oltre a insegnare calcio, riesce a trasmettere valori importanti

