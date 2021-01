Serena: “Oggi la Coppa Italia è snobbata. Una vittoria con l’Inter per dare continuità e avere la testa leggera”

Michele Serena, oggi allenatore, e doppio ex della prossima sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, ha detto la sua su Repubblica Milano sulla gara in programma domani alle 15 al Franchi:

“Per entrambe le squadre questa partita sarà poco più che un disturbo. Tutte e due sono concentrate sul campionato. L’Inter per vincerlo, la Fiorentina per tirarsi su in classifica. Oggi è nella condizione di dover temere lo Spezia. Coppa Italia? Ho la sensazione che un tempo ci fosse più rispetto per la competizione, almeno nelle fasi finali. Oggi l’unica ragione per cui è appetibile è la possibilità di accesso all’Europa League. I palcoscenici che contano ormai sono quelli europei”.

Su Prandelli ha poi commentato: “Mi piace come tecnico e come uomo. Ha grandi valori umani e idee calcistiche attuali. Conosce l’ambiente viola e ne è innamorato. Si emoziona davvero per le vittorie. Devono dargli modo di lavorare. Il calcio è feroce, non si concede tempo a nessuno, ed è un errore. A inizio anno ho detto che la Fiorentina ha il centrocampo più bello d’Italia, e non cambio idea. Per molto tempo è mancata la scintilla. Potrebbe essere scoccata vincendo contro la Juventus. In questo senso, una vittoria con l’Inter in Coppa Italia sarebbe importante, darebbe continuità, renderebbe le gambe veloci e la testa leggera”.