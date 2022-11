Serena: “Si vede qualcosa di diverso, anche Italiano è più sollevato. Si può concedere qualcosa agli avversari, cambiamo la mentalità”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Michele Serena è intervenuto a Radio Toscana, per commentare la situazione viola: “Qualcosa di diverso si vede. Ho visto l’intervista di Italiano nel post-partita: anche la sua faccia era diversa, più sollevata. Anche lui, evidentemente, percepisce qualcosa di diverso. Penso e spero che il momento più difficile sia alle spalle. Il calendario ti permette di poter accorciare”.

Sull’attacco: “L’anno scorso, le soluzioni offensive sono state trovate anche senza il capocannoniere. Piano piano, anche quest’anno si sta andando sulla retta via. Fase difensiva? Serve cambiare il modo di pensare in Italia: si può concedere qualcosina agli avversari. Non bisogna fasciarsi la testa più di tanto se lo Spezia, ad esempio, tira qualche volta in porta. Classifica? Finché la Fiorentina non riuscirà a fare un filotto, sarà dura riprendersi del tutto“.