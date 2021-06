Sergio Oliveira e Bakayoko, due centrocampisti diversi. Di chi ha più bisogno la Fiorentina?

Al netto delle notizie trapelate nella giornata di ieri, è chiaro che la Fiorentina interverrà sul mercato alla ricerca di quei profili giusti per innalzare il livello della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Si rincorrono da giorni voci più o meno veritiere sull’interessamento del club di Commisso nei confronti di alcuni profili, su tutti Sergio Oliveira e Bakayoko.

Sul portoghese c’è poco da aggiungere. Da una settimana ormai vi raccontiamo del centrocampista ventinovenne del Porto, giocatore che fa reparto da sé, abile con la palla tra i piedi, oltre che jolly sui calci piazzati, angoli o punizioni che siano. Nell’eventuale 4-2-3-1 di Gattuso ben si sposerebbe con l’unico punto fermo del centrocampo viola ad oggi, ovvero Amrabat. Inoltre il nazionale portoghese potrebbe esser impiegato anche come mezzala in un 4-3-3, ruolo che ricopre per esempio con la sua Nazionale.

L’altro profilo di cui si parla è Bakayoko. Va detto che, rispetto a Oliveira, il centrocampista del Chelsea è soltanto una suggestione di mercato, niente di più per adesso. Il francese è un profilo che sicuramente piace a Gattuso, avendolo allenato prima al Milan e poi al Napoli, ma che sulla carta si combinerebbe in modo diverso con Amrabat. Il marocchino fa della corsa e del dinamismo le sue caratteristiche peculiari, al pari di Bakayoko dunque. Certo che una diga di centrocampo composta da questi due giocatori garantirebbe un’importante copertura alla difesa oltre che grande fisicità a tutto il reparto. Peccherebbe tuttavia in fase di creazione di gioco, visto che entrambi non possono definirsi registi.