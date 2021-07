Sergio Oliveira è in Italia…ma in vacanza. L’ex obiettivo della Fiorentina si gode il nostro mare

Sergio Oliveira è in Italia, ma non per firmare alcun contratto. Appena un mese fa tutto questo pareva verosimile, salvo ‘saltare’ nel momento in cui Gattuso ha detto addio alla Fiorentina ancor prima di cominciare.

Il portoghese infatti, dopo la delusione degli Europei, in questi giorni si trova in vacanza in Campania, tra Capri e Positano, come documentato dalle foto postate sui social dal calciatore e dalla moglie. Il suo futuro tuttavia non sembra destinato ad incrociarsi con la città di Firenze.