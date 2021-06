Sergio Oliveira la condizione di Conceiçao per il Porto? Non per il rinnovo, che è già arrivato…

Che Sergio Oliveira sia stato perno fondante dell’ultima stagione del Porto non ci sono dubbi, visto anche il suo inserimento nella rosa ideale della Champions League 2020/21. C’era però chi lo riteneva condizione imprescindibile per la prosecuzione del rapporto tra il tecnico e i Dragoes: un dato di fatto smentito dall’ufficialità del suo rinnovo, appena firmato fino al 2024. Il club lusitano per altro si è già mosso, come scritto nei giorni scorsi, sul suo eventuale sostituto, Filipe Soares, per cui il pressing della Fiorentina su Oliveira evidentemente non sarà messo in crisi dalle pretese del suo tecnico.