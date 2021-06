Sergio Oliveira: “Non devo dimostrare niente a nessuno, mi sono già affermato tempo fa. Sono in una delle migliori fasi della mia carriera”

In conferenza dal ritiro pre Europeo della nazionale portoghese ha parlato l’obiettivo di mercato della Fiorentina Sergio Oliveira. Queste le sue parole: “Non devo affermarmi o dimostrare niente a nessuno, mi sono affermato già tempo fa. Ho esperienza in nazionale e gioco in un grande club, la mia responsabilità è di aggiungere qualcosa alla mia Nazionale in modo da crescere. Sono in una delle migliori fasi della mia carriera. L’allenatore sa cosa posso dare, ho sempre la fame di vincere”.