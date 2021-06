Sergio Oliveira, non saranno fatte follie. Il Porto abbasserà le pretese?

U omini forti sì, follie no. La Fiorentina pensa al centrocampo con la gran voglia di migliorare il reparto con ottimi profili ma senza farsi prendere per il collo. La regola generale della società, trova il caso specifico nella vicenda Sergio Oliveira, un giocatore che piace molto ai viola ma alle cifre chieste dal Porto, la trattativa è più che in salita. Il club che detiene il cartellino valuta il calciatore circa 20 milioni di euro mentre i viola offrirebbero cifre ben più ridimensionate magari con l’inserimento di bonus, oltre alla base fissa. Insomma circa la metà di quanto vorrebbero i lusitani, anche perché facendo un calcolo della spesa complessiva dell’operazione andrebbero aggiunti i 3,3-3,5 milioni di ingaggio a stagione che percepisce il centrocampista. Un’operazione che oltrepasserebbe gli equilibri economici che il club di Commisso ha sempre detto di voler rispettare. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.