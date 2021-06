Sergio Oliveira più Ricci: Si può fare!

La Fiorentina della scorsa stagione ha avuto diversi problemi in fase di impostazione di gioco. Amrabat ha dei problemi in questo senso, mentre Pulgar qualcosa di più rispetto al nazionale marocchino sa fare, ma ha comunque dei limiti.

Non dobbiamo dunque meravigliarci del fatto che il club viola stia cercando di ovviare a questo problema. E gli inserimenti buoni potrebbero essere addirittura due: un titolare e un’alternativa. Tutto questo per dire che l’arrivo di Sergio Oliveira dal Porto non chiuderebbe le porte a quello di Ricci (stagione scorsa allo Spezia per lui).

Anche le operazioni a livello economico sarebbero molto diverse: il primo ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, il secondo invece arriverebbe a parametro zero, perché il suo contratto con lo Spezia è in scadenza e non sembra che abbia voglia di rinnovarlo.