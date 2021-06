Del possibile trasferimento di Sergio Oliveira alla Fiorentina se ne sta parlando molto in Portogallo, com’è giusto che sia. Anche perché stiamo parlando di un calciatore che milita in un club importante come il Porto ed è anche nazionale portoghese.

Sul sito del quotidiano sportivo Record è stato pubblicato un commento dal titolo: “Sergio Oliveira può andare alla Fiorentina: i soldi sul piatto e l’importanza di Jorge Mendes“. Già, Mendes. Dietro questa operazione sembra proprio che ci sia la longa manu del noto e potente procuratore che è collegato, tra gli altri, anche al nuovo tecnico viola, Gennaro Gattuso. Con lui la società viola si rapporterà molto questa estate per riuscire a coprire alcune falle presenti in rosa e per migliorare il livello della squadra che deve ritornare a stazionare in posizioni più consone di classifica.