Serie A 2022/23: venerdì la presentazione del calendario. Ma le società non prenderanno parte all’evento

La prossima Serie A comincia a prendere forma. Questo venerdì alle ore 12.00 si terrà infatti la diretta della presentazione del Calendario della Serie A TIM 2022/2023. Il programma, condotto dal simpatico Pierluigi Pardo, sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Lega Serie A. All’evento parteciperanno il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ma non saranno presenti le squadre.

Il campionato delle 20 squadre (Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese), avrà inizio il 13 e 14 agosto e non si giocherà dal 13 novembre al 4 gennaio, la sosta Mondiale durerà quindi quasi 2 mesi. Il calendario anche quest’anno non sarà simmetrico, ossia il girone di ritorno non sarà uguale a quello di andata.