Serie A: al Franchi va in scena Fiorentina-Brescia…oppure no?

Il 15 marzo si sarebbe dovuto disputare Fiorentina-Brescia, una sfida tra l’altro molto delicata per entrambe le squadre. Una decisione deve ancora esser presa e verrà fuori dal Consiglio Federale in programma oggi.

I viola non stanno disputando uno dei loro migliori campionati e lo dimostrano le tante sconfitte che hanno rimediato in questa stagione, soprattutto contro le grandi squadre del nostro campionato.

Il Brescia è invece una delle formazioni che rischia seriamente la retrocessione: una sconfitta contro la Fiorentina sarebbe un’ulteriore occasione sprecata. Nonostante non si tratti di una sfida ai vertici della classifica, anche questa partita offre spunti interessanti per delle scommesse sul calcio. I giocatori del Brescia sanno bene che una vittoria consentirebbe di continuare a sperare di giocare in serie A anche il prossimo anno e che una sconfitta invece allontanerebbe l’obiettivo salvezza, soprattutto se le altre squadre in zona retrocessione dovessero fare delle ottime prestazioni in questa giornata di campionato.

Fiorentina: troppi punti persi

Se i viola occupano oggi una posizione in classifica che non soddisfa società e tifosi è perché la squadra allenata da Giuseppe Iachini non è mai riuscita ad imporsi con le grandi del campionato. Nonostante l’obiettivo della Fiorentina non fosse vincere il campionato, l’aver perso le partite più difficili ha inevitabilmente compromesso la classifica.

I viola hanno perso in casa con la Roma per 1-4, si sono fatti schiacciare a Torino per 3-0 dalla Juventus, hanno perso in casa per 1-2 contro l’Atalanta ed hanno anche perso in Coppa Italia con l’Inter per 2-0. In campionato sono riusciti a strappare un pareggio contro l’Inter (1-1) ed hanno vinto contro il Napoli in trasferta (0-2), ma si è trattato più di buone prestazioni sporadiche che di una vera e propria crescita della rosa.

Brescia: zona retrocessione, sfida per la salvezza

Il Brescia milita ormai da diverse giornate in zona retrocessione. La squadra allenata da Diego Luis Lòpez ha come obiettivo la permanenza nel massimo campionato calcistico italiano, obiettivo che sembra però sempre più difficile da raggiungere.

Nelle ultime giornate di campionato hanno pesato le sconfitte contro la Juventus (2-0), il Bologna (2-1), il Milan (0-1), la Sampdoria (5-1) e la Lazio (1-2). Con alcuni pareggi il Brescia è riuscito ad ottenere dei punti, non sufficienti però per abbandonare la zona retrocessione e lasciarsi alle spalle almeno altre tre squadre del nostro campionato.

La stagione 2019/20 si avvicina sempre di più alla fine e la classifica del Brescia non è affatto favorevole. Ciò significa che ogni partita può essere vista come una sfida salvezza, perché una vittoria – indipendentemente da quale sia la squadra che il Brescia si trova a sfidare – significherebbe una boccata di ossigeno per la formazione guidata da Diego Luis Lòpez.