Basile “Ci ha comprati l’americano giusto per questa piazza. Lo era quando parlava fuori dagli schemi e quando ha venduto il centravanti a metà stagione”

Ancora una volta a Firenze tiene banco la questione del modus operandi del presidente Rocco Commisso nella gestione della Fiorentina. Ad esprimere la sua opinione sull’eterna vicenda che mai troverà risposta ci ha pensato Gianni Basile con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Di seguito l’estratto completo:

““Ci ha comprati l’americano sbagliato” è la frase più sbagliata e triste di sempre, perché è autoassolutoria. Ci ha comprati l’americano giusto per questa piazza. Lo era quando tutti erano incantati dalle strade piene di tifosi, quando parlava in modo verace, rompendo gli schemi ma anche quando, a metà stagione, ha venduto il centravanti a quella che una volta era Satana”.

Poi ha aggiunto: “Nessuna tifoseria è migliore del proprio club, come nessun elettorato è migliore di chi li rappresenta. Il club siamo noi tifosi, la proprietà è fiorentina quanto lo siamo noi ora. Siamo noi allo specchio. Questa proprietà ha senso di orgoglio, appartenenza, ambizione? Se la risposta è sì vuol dire che ne ha anche la tifoseria. Se la risposta è no vuol dire che non ne ha più neanche la piazza. Può non piacere, ma è così.”