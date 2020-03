Serie A, decisa la data ultima per riprendere il campionato

I 20 club della Serie A hanno discusso oggi nel corso di una conference call le misure da adottare/suggerire per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e consentire la conclusione del campionato di calcio. Le società, come si legge su Sport Mediaset, hanno fissato la data del 9 maggio come data ultima per riprendere a giocare per poter poi consentire lo svolgimento delle giornate mancanti. Per risolvere tutte le questioni “colletarali” (contratti dei giocatori in scadenza, sponsorizzazioni, diritti tv), la proposta è quella di spostare le scadenze a metà luglio, con una deroga alle norme delle regole Noif. Le società si sono poi accordate per aggiornarsi nei prossimi giorni, e comunque all’indomani del vertice Uefa in calendario martedì 17, per poter fare il punto in linea con l’evoluzione dell’epidemia in corso. In ogni caso, durante la riunione non è stata invece preso in considerazione uno stop definitivo del campionato. Sintonia invece con la posizione della Figc nel chiedere un rinvio degli Europei.