Serie A, i giocatori che hanno subito più falli. In testa alla classifica un giocatore della Fiorentina, indovinate chi…

Come riporta Skysport, ecco la classifica dei falli subiti in base ai dati della Lega Serie A. Nella top 20 figurano diversi giocatori della Fiorentina. Il primo è Bonaventura, al quale hanno fischiato 26 falli nelle prime 15 gare di campionato. Un po’ più in alto in questa graduatoria troviamo Nico Gonzalez che nonostante le sole 10 partite disputate fin qui vanta, si fa per dire, ben 28 falli subiti. In testa a questa speciale classifica c’è il capocannoniere del nostro campionato, ovvero Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha subito addirittura 41 falli, come in occasione dell’ultima gara contro la Sampdoria, partita in cui il serbo è riuscito a far ammonire entrambi i difensori centrali blucerchiati.