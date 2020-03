Serie A, la decisione sul recupero delle partite: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina

Manca ancora l’ufficialità, ma è praticamente delineato il quadro delle partite per quanto concerno il prossimo weekend di Serie A. Verranno recuperate, come previsto, le gare rinviate nello scorso fine settimane. Tra di esse ovviamente anche Udinese-Fiorentina. In merito a ciò la società viola aveva fatto richiesta di non giocare in notturna, onde evitare un pernottamento ancora più lungo a Udine, ed è stata accontentata. Udinese-Fiorentina si giocherà domenica alle ore 18. Per quanto riguarda le altre partite, ecco il programma: Sampdoria-Verona sabato alle 20.45, Milan-Genoa domenica alle 12.30, Parma-SPAL domenica alle 15, Sassuolo-Brescia domenica alle 15, Juventus-Inter domenica alle 20.45. Tutte le gare suddette, in linea con le ordinanze governative, si giocheranno a porte chiuse.