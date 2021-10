Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 18.30: tanti ex Fiorentina protagonisti tra campo e panchina

Stanno per iniziare le partite delle 18.30, che in questo turno infrasettimanale saranno tre: Juventus-Sassuolo, Sampdoria-Atalanta e Udinese-Verona. In campo tanti ex giocatori della Fiorentina, ma andiamo a vedere nel dettaglio le formazioni ufficiali.

Nella Juventus Chiesa partirà dal primo minuto, mentre Bernardeschi e Cuadrado si siederanno in panchina. Per quanto riguarda il Sassuolo, ovviamente titolarissimo l’obiettivo di mercato viola Domenico Berardi.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhana, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Defrel. Allenatore: Dionisi.

Delusione invece in casa Verona per l’ex Fiorentina Simeone, che dopo il poker calato alla Lazio si accomoda in panchina a favore di un altro ex viola, Nikola Kalinic. Stessa sorte per Ilicic, che nonostante le buone prove delle ultime due partite viene spedito tra le riserve da Gasperini.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Verona:

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Beaco, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Success; Beto. Allenatore: Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Magnani, Veloso; Faraoni, Tameze, Hongla, Sutalo; Lasagna, Barak; Kalinic. Allenatore: Tudor.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Atalanta:

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Candreva, Caputo, Gabbiadini. Allenatore: D’Aversa.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini.