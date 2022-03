Serie A, si cambia: niente tesseramento di calciatori russi e ucraini prima del mercato estivo

Arriva una novità importante per quanto riguarda il calciomercato. Secondo Tuttomercatoweb.com, le società di Serie A non potranno tesserare i calciatori provenienti da Russia e Ucraina prima dell’apertura dell’ordinaria finestra di mercato estiva. La confederazione mondiale, a seguito dell’invasione e dell’inizio del conflitto, ha consentito ai club il tesseramento di massimo due calciatori provenienti dai due paesi menzionati. La FIFA ha immediatamente dato l’ok e anche la FIGC si è subito allineata. L’assemblea di Lega Serie A (la prima presieduta dal nuovo presidente Casini), invece, ha scelto di non appoggiare questa strada per ragioni puramente sportive.