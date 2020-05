Serie A, si prende in considerazione anche l’ipotesi della classifica con media punti. Ecco come sarebbe

Per quanto riguarda la serie A, come scrive Calcio e Finanza, tra le ipotesi, oltre ovviamente alla scelta di mantenere la classifica al momento attuale, c’è anche quella di considerare la media punti: ipotesi soprattutto per quei campionati in cui, come in Italia, non tutte le squadre hanno potuto disputare lo stesso numero di partite. Come cambierebbe, in tal senso, la classifica in Serie A nel caso in cui, invece dei punti dopo l’ultima giornata disputata, si prendesse la media punti di ciascuna squadra? Eccola qua!

Juventus media 2,42 punti (=) Lazio 2,38 punti (=) Inter 2,16 punti (=) Atalanta 1,92 punti (=) Roma 1,73 punti (=) Napoli 1,50 punti (=) Verona 1,4 punti (+1) Parma 1,4 punti (+1) Milan 1,38 punti (-2) Bologna 1,31 punti (=) Sassuolo 1,28 punti (=) Cagliari 1,28 punti (=) Fiorentina 1,15 punti (=) Torino 1,08 punti (+1) Udinese 1,08 punti (-1) Sampdoria 1,04 punti (-1) Genoa 0,96 punti (=) Lecce 0,96 punti (=) Spal 0,69 punti (=) Brescia 0,62 punti (=)