Serie A: Tutte le ipotesi al vaglio…compreso il campionato in quarantena. Una decisione in arrivo

In riferimento alla questione coronavirus, gli organi massimi del calcio italiano sono riuniti nel momento in cui scriviamo in un summit per decidere le sorti dei vari campionati di calcio. Un’emergenza inaspettata che ha sconvolto già la giornata appena passata con ben quattro gare rinviate.

Sono molteplici le ipotesi al vaglio, dal possibile rinvio della prossima giornata di campionato, a quella di far giocare a porte chiuse le gare fino a nuova decisione. A chi deve decidere però sorgono dubbi anche su possibili contagi tra gli atleti e gli addetti ai lavori che anche senza pubblico verrebbero comunque a contatto.

La situazione si evolve di ora in ora e non è assolutamente da escludere che i campionati siano messi in quarantena con tutte le attività sospese: una decisione forte che sicuramente sconvolgerà soprattutto a livello economico, l’intero sport italiano. La direttiva è prevista arrivare già nella giornata odierna o al massimo nella mattinata di domani.