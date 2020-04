Serie A, votato all’unanimità il documento sul taglio degli stipendi

Giornata importante per il calcio italiano e, in particolare, la Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, i 20 club del massimo campionato italiano hanno votato all’unanimità il documento sul taglio degli stipendi. Emolumenti tagliati a partire dal giorno della sospensione degli allenamenti a causa dell’emergenza Coronavirus fino alla ripresa. Ogni club sarà comunque libero di stabilire l’entità della riduzione dell’ingaggio ai suoi giocatori. Adesso rimane da capire se e come ripartirà la Serie A.

