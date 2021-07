Come riportato da grossetosport.com Alessandro Sersanti non è stato tesserato e messo sotto contratto dalla Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 nell’ultima stagione ha giocato nel Grosseto in Serie C ma non ha convinto a pieno la società viola a puntare su di lui. Adesso per lui c’è la possibilità di continuare in Maremma con la maglia biancorossa, ma sul ragazzo sembrano esserci gli occhi della Juventus.