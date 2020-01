Serse Cosmi torna a Perugia e la memoria torna indietro… allo spareggio con la Fiorentina!

Che notte quella del 20 giugno 2004, la data che segnò il ritorno della Fiorentina in Serie A e l’addio, per ora definitivo, del Perugia. Era una squadra quella umbra che di lì a poco incappò nel fallimento e nella fine dell’era Gaucci; l’era di Serse Cosmi invece finì proprio quella sera al “Franchi”. Il tecnico e il club perugino si lasciarono dopo quattro anni e una serie di imprese incredibili, soprattutto nel lancio di calciatori semi sconosciuti (anche i futuri viola Liverani, Di Loreto e Vryzas). Il ciclo però si è chiuso ieri con il ritorno ufficiale di Cosmi sulla panchina del Perugia, a distanza di oltre 15 anni, stavolta in Serie B, per guidare la squadra ai play-off e a sognare magari un ritorno a quei fasti a cui proprio la Fiorentina mise fine.