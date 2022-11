Serve un nuovo esterno difensivo in casa Salernitana. Non solo Venuti, Nicola valuta anche un ex

Con il pesante infortunio di Pasquale Mazzocchi, uno dei migliori in queste prime giornate di Serie A, la Salernitana deve trovare un sostituto per il proseguo della stagione. I granata, tra i possibili profili, hanno individuato anche Lorenzo Venuti, in scadenza con la Fiorentina a giugno 2023. Ma i campani non puntano soltanto il numero 23 viola.

Come riporta il portale de Il Mattino, la Salernitana pensa anche al ritorno di Nadir Zortea, già allenato da Nicola nella scorsa stagione. L’esterno di proprietà dell’Atalanta ha chiesto un po’ di tempo per riflettere sulla proposta. Rimangono vive entrambe le opzioni.