“Serve una alternativa a Vlahovic, Pavoletti quello giusto. Spero che Sottil torni e…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando del Mercato: “Ci vuole una alternativa a Vlahovic, Pavoletti se sta bene sarebbe quello giusto. Non verrebbe per prendere il posto, ma per alternarsi. Speriamo che Sottil torni, anche con tanta mentalità in più. Io direi che ci serve un centrocampista di cervello, un’alternativa a Borja Valero. Quello che era Torreira. Quando le squadre si equivalgono il centrocampo detta le regole, il Bologna non è la Juventus, è più abbordabile. E con le abbordabili soffre perchè costretta a fare gioco”.

