Sessione suppletiva di visite per Benassi: Fuori un’ora dal centro sportivo della Fiorentina

Una stagione difficile la scorsa vissuta dal centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi. Il classe ’94 è stato prestato all’Hellas Verona ma in campo non si è praticamente mai visto a causa di problemi fisici che ne hanno pregiudicato l’impiego.

Ed è proprio per questo motivo che l’ex calciatore del Torino, questa mattina si è assentato per circa un’ora dal centro sportivo Davide Astori; Benassi ha dovuto fare un supplemento di visite mediche in una clinica vicina all’impianto, proprio per verificare le sue condizioni.

Non appena terminate si è subito riunito al gruppo gigliato.