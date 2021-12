Settanta minuti in campo per Ikoné nel pareggio a reti bianche tra Lille e Lione

L’obiettivo di mercato della Fiorentina Jonathan Ikoné è sceso in campo nel pomeriggio con il suo Lille per affrontare il Lione. Per lui maglia da titolare e settanta minuti giocati, in una partita senza troppe emozioni. Per l’esterno francese gara comunque di buona sostanza, con una buona occasione per segnare avuta poco prima di essere sostituito: al 68esimo in area la palla gli è rimbalzata addosso per poi spegnersi sopra la traversa.

Un minuto dopo Ikoné è stato sostituito da Angel Gomes. Con il pareggio il Lille , campione francese in carica, rimane undicesimo a 25 punti.