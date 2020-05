Sette milioni di errori

La recente pubblicazione del bilancio della Fiorentina del 2019 ha svelato il costo di tutte le operazioni viola dello scorso anno. Alla voce “spese folli” troviamo il nome di Jacob Rasmussen, difensore comprato da Corvino dall’Empoli nel gennaio 2019 per la modica cifra di 7 milioni di euro. A rendere la cifra ancora più folle un rendimento del danese che non aveva mai totalmente convinto nemmeno con la maglia empolese. Zero presenze con la prima squadra, qualche partita giocata con la Primavera dove, anche lì, ha dimostrato di avere gravi carenze in fase difensiva. A gennaio la Fiorentina lo ha ceduto all’Erzgebirge Aue, squadra di serie B tedesca. Corvino ha sicuramente il merito di aver portato a Firenze grandi talenti, poi diventati campioni, ma se si guarda nella lista nera dei sui flop più cari, Rasmussen occupa una delle prime posizioni.