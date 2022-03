Sette punti di sutura per Piatek: il punto sull’infortunio dell’attaccante viola

Il portavoce della Federcalcio polacca Jakub Kwiatkowski ha parlato dell’infortunio al tendine d’achille rimediato dall’attaccante della Fiorentina Piatek nella gara di ieri sera contro la Scozia. Queste le sue parole riportate dal sito sport.onet.pl:

“L’attaccante ha subito un infortunio a livello del tendine d’Achille alla fine del primo tempo. Dopo la partita si è vita la grande ferita. Gli sono stati messi 7 punti di sutura subito dopo il match. In una situazione normale non giocherebbe contro la Svezia martedì, ma lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo“.