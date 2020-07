Setti: “Se Juric resta al Verona? Finché non c’è la firma non lo sappiamo”

Durante il pre gara di Verona-Atalanta, il presidente dei veneti Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di SkySport dove ha parlato del futuro dell’attuale tecnico gialloblu Ivan Juric, da tempo in orbita Fiorentina. Queste le sue parole: “Se Il Verona si ispira all’Atalanta? L’amicizia e le idee che legano i nostri due tecnici ci rendono simili. Credo comunque che lo stile di gioco dell’Atalanta sia fonte di ispirazione per tutti. Juric resterà in gialloblu? Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Le sue ambizioni vanno di pari passo con le vostre? Siamo una neopromossa, dobbiamo fare i conti con parametri economici dai quali non possiamo prescindere. Qualcuno ha bussato alla porta per il tecnico? Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi”.

