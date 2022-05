Intervenuto a DAZN nel post partita di Fiorentina-Roma, il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti si è soffermato anche sulla squadra di Vincenzo Italiano e su Sofyan Amrabat, ex centrocampista degli scaligeri pagato dalla Viola circa venti milioni di euro.

“Sono molto contento per lui, l’ho finalmente rivisto ai livelli che conoscevo e gli complimenti. Devo fare i complimenti a mister Italiano: non so cosa gli abbia fatto, ma mi fa davvero molto piacere per Sofyan”.