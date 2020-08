Settimana da bollino rosso per la Fiorentina: la dirigenza è tornata per lavorare sul mercato

Settimana da bollino rosso. E non solo per i rientri dalle vacanza quanto perchè la Fiorentina è pronta a lavorare sul calciomercato. Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, infatti, quest’oggi si sono riuniti al Centro Sportivo Davide Astori lo staff dirigenziale viola a partire da Daniele Pradè e Joe Barone passando per Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni.

Settimana di fuoco perchè, già da domani, i dirigenti viola saranno pronti a definire la Fiorentina del futuro tra oltre trenta cessioni di piazzare e tre innesti da trovare: un difensore, un regista e un attaccante.I nomi sono decisamente tanti ma, in un mercato come questo, avere le idee chiare il 1 Settembre può fare tanto.