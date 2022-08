Settimana decisiva

La Fiorentina ha proposto un rinnovo triennale a Nikola Milenkovic, che aspetta l’offerta giusta per lasciare Firenze. Con la Serie A e il debutto in Conference League alle porte, il tempo però stringe e per Italiano non sarà facile inserire un sostituto negli schemi della squadra.

Proprio per questo, come scrive Calciomercato.com, i toscani chiedono al giocatore e alle squadre interessate di portare un’offerta al più presto, magari già nel corso di questa settimana (l’ultima senza partite di campionato). In caso contrario, Milenkovic resterà a Firenze di fronte a un bivio: accettare un rinnovo o affrontare la prossima stagione da giocatore in scadenza. Inter e Juve osservano.