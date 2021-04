Settimana di snodi importanti a Sassuolo: Previsto incontro decisivo per il futuro di De Zerbi. Anche la Fiorentina in corsa?

Il Sassuolo e mister Roberto De Zerbi si interrogano sul futuro: è giusto andare avanti insieme? I neroverdi hanno già una risposta, ed è affermativa, a questa domanda. Il mister invece ha dichiarato di non dormirci la notte, di dover scegliere tra cuore e ragione. C’è lo Shakhtar a molestare i suoi sonni, c’è anche il Lione, altro club che seduce il tecnico così come Napoli, Fiorentina e più staccata la Roma. Insomma, le tentazioni non mancano. Secondo quanto riporta SassuoloNews.net, questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro dell’allenatore neroverde. E’ previsto infatti, salvo rinvii per eventi insindacabili dell’a.d. neroverde, un incontro con Giovanni Carnevali per fare il punto della situazione, tra mercoledì e giovedì. Ci sarà anche la Fiorentina in corsa per l’attuale tecnico neroverde?