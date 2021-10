Settore ospiti sold out: ecco quanto saranno i tifosi dello Spezia

Questo pomeriggio lo Spezia calcio ha reso noto i dati relativi alla vendita dei tagliandi per il settore ospite dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Terminata nella giornata di ieri, la vendita dei biglietti ha registrato il sold out: secondo quanto riportato da CittàdellaSpezia.com saranno 900 i tifosi spezzini che si recheranno nel capoluogo toscano, quanti i biglietti messi a disposizione dalla Fiorentina. Vista la comodità della trasferta, poco più di 160, km gli ultras della “loro” Curva Ferrovia hanno deciso di affrontare in treno: partenza dalla Spezia Centrale con l’Intericity delle 11.23 e ritorno con il Regionale Veloce della 17.48. Il resto del popolo spezzino si muoverà su pullman, organizzati da diversi club, o mezzi privati.