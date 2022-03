Sfida in regia!

Ancora poche ore, e sarà di nuovo campionato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sabato alle 18, farà visita all’Inter, dove sul campo di San Siro, proverà a strappare punti importanti. Quella tra i viola e i nerazzurri, sarà una sfida anche in cabina di regia. Lucas Torreira e Marcelo Brozovic, il cervello e i muscoli di Fiorentina e Inter.

Due registi totali, capaci di aiutare le proprie squadre in entrambe le fasi di gioco. Ventisei su ventotto, le gare disputate dal croato con l’Inter, che rientrerà presumibilmente proprio contro i gigliati dopo un problema al polpaccio. Brozovic e Torreira, i cuori pulsanti delle due mediane che si sfideranno sabato a San Siro. E la loro assenza, quando non sono stati a disposizione, si è fatta sentire. Brozovic è secondo in Serie A per passaggi riusciti, Torreira ha dalla sua già tre gol all’attivo.

Ma i soli numeri, sminuiscono a tratti le due figure. Perché il croato e l’uruguagio, in campo, mettono grinta, personalità e capacità di trascinare tutti. Compagni e tifosi. E per Torreira, in quanto ad esperienza da portare sul campo, il compito sabato al Meazza, potrebbe raddoppiarsi. Bonaventura infatti, non ha svolto le ultime sedute di allenamento insieme al gruppo e potrebbe essere il grande assente del big match. Ma la Fiorentina, non sarà sola a Milano. Per un San Siro che si preannuncia praticamente tutto esaurito, è pronto un maxi esodo da Firenze. Con i tifosi viola, che potrebbero essere più di tremila a seguito della Fiorentina di Italiano!