Sforzi a FN: “Sul nostro territorio ci sono aree compatibili con la realizzazione di uno stadio. Ma…”

Stadio, stadio, stadio. Oltre alle vicende di campo della Fiorentina, uno dei temi che più attanaglia Firenze e i fiorentini è la questione del nuovo stadio. Oltre alle tre opzioni già molto dibattute, ovvero restyling dell’attuale Franchi, nuovo stadio nell’area Mercafir e l’idea Campi Bisenzio, il quotidiano La Nazione nella giornata di domenica ha inserito altre due possibili proposte: Sesto Fiorentino e Scandicci.

Proprio per quanto concerne l’area situata nel comune della Piana Fiorentina, si parla di un terreno molto vicino a quell’area già proposta ben oltre dieci anni fa dall’allora Sindaco Gianni Gianassi. I terreni situati nell’area di Osmannoro Sud, adiacenti all’Autostrada, oltre all’acquisto avrebbero bisogno di una serie lunga di procedure che allungherebbero i tempi di realizzazione in maniera netta.

Per capire e conoscere meglio la situazione sestese, Fiorentinanews.com, ha contattato in esclusiva il ViceSindaco e Assessore allo Sport del Comune, Damiano Sforzi.

Sforzi, Sesto Fiorentino entra in una delle possibili opzioni per il nuovo stadio della Fiorentina?

“Il nuovo stadio è una infrastruttura di interesse e rango nazionale, è naturale per noi seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda. Ci sono sul nostro territorio alcune aree potenzialmente compatibili dal punto di vista urbanistico anche con la realizzazione di uno stadio. Circa l’ipotesi di localizzarlo a Sesto, ventilata dalla stampa in questi giorni, non abbiamo al momento alcuna proposta concreta al riguardo. Qualora arrivassero richieste credibili, saremmo disponibili a valutarle e ad aprire un confronto”

Attualmente i terreni sono quelli indicati col colore arancione (in foto) dalle sigle IVA e IVB, i proprietari sono molteplici e la situazione ancora ferma. Ma tutto può succedere perchè ancora niente è deciso.