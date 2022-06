Sfuma definitivamente un obiettivo della Fiorentina per la fascia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con il Cagliari per l’ingaggio di Raoul Bellanova. Nelle scorse settimane il terzino destro è stato seguito da vicino anche dalla Fiorentina per il post Odriozola, ma i nerazzurri hanno avuto la meglio per assicurarsi il giocatore classe 2000.

Il club vice campione d’Italia pagherà 3 milioni di euro alla società sarda per il prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 7 milioni di euro).