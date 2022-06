Sfuma il sogno scudetto per l’under 15 della Fiorentina: in finale vince il Milan di misura

Si è appena conclusa la finale scudetto under 15, che vedeva di fronte Fiorentina e Milan. La formazione di Nicola Magera, che in semifinale aveva eliminato il Bologna, non è riuscita a ripetersi e purtroppo è uscita sconfitta dal campo.

1-0 per il Milan il risultato finale, con il gol segnato alla mezz’ora da Camarda che si è rivelato decisivo. Nel primo tempo i rossoneri hanno giocato meglio, chiamando peraltro il portiere viola Vannucchi ad almeno tre interventi di alto livello.

Nella ripresa la Fiorentina ha provato a reagire, provandoci soprattutto con Maiorana, ma non è riuscita a segnare. Particolarmente importante l’occasione capitata sui piedi di Cristodaro, che a pochi istanti dal finale (la partita durava settanta minuti) ha scagliato un tiro di esterno collo che ha sfiorato il palo a portiere battuto. Lo Scudetto va dunque al Milan, ma la Fiorentina di Magera può comunque ritenersi soddisfatta del percorso compiuto.