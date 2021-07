Sfuma Lovato: il talento del Verona passa all’Atalanta. Le cifre

Non sarà alla Fiorentina il futuro di Matteo Lovato, difensore centrale dell’Hellas Verona tra le rivelazioni dell’ultima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe 2000 – accostato nelle ultime settimane anche alla Viola – è in procinto di trasferirsi all’Atalanta per otto milioni di euro più tre di bonus.

Un colpo di prospettiva da parte del club nerazzurro, anche in previsione dell’addio sempre più possibile di Cristian Romero. Con questa operazione, diminuiscono le possibilità di una cessione di German Pezzella all’Atalanta.